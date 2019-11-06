“Отмывали” миллионы леев: двоих членов преступной группы задержали за мошенничество и контрабанду (ФОТО, ВИДЕО)

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5 ноября сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в Бельцах и Единцах. Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции.

В течение 2018-2019 гг. члены ОПГ открывали фирмы, посредством которых осуществлялись денежные переводы. Подозреваемые представляли в банковские учреждения поддельные документы, в которых числились закупки зерновых продуктов. За указанный период подозреваемые “отмыли” около 10 миллионов леев, которые поступали организаторам преступной схемы.

Если задержанные будут признаны виновными в отмывании денег, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 650 000 до 800 000 леев. По факту контрабанды им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет с наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 300 000 до 550 000 леев, с лишением права заниматься определённой деятельностью или ликвидацией компании.