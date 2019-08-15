Отменены налоговые льготы для азартных игр

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Парламент внес сегодня изменения в Налоговый кодекс и отменил налоговые льготы для деятельности в области азартных игр. За проект по изменению налогового законодательства проголосовали 53 депутата.

В результате изменения законодательства были аннулированы освобождения от уплаты подоходного налога на прибыль от лотерей и спортивных ставок, а также освобождения от НДС без права на вычет товаров и услуг, импортируемых в рамках проектов государственно-частного партнерства.

Также отменена норма о возмещении НДС на представляющий национальный интерес капитальные инвестиции, осуществляемые в рамках государственно-частного партнерства, а также об аннулировании освобождения от уплаты налога на торговые единицы и по оказанию услуг для лиц, осуществляющих деятельность, объявленную законом как деятельность, представляющую государственную монополию.

Законопроект был одобрен в обоих чтениях на внеочередной сессии законодательного форума, которая проходит 12-16 августа.