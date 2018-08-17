Отмена рейса обернулась хаосом в столичном аэропорту

Речь о рейсе “Кишинев-Болонья”.

Самолет в данном направлении должен был вылететь из столичного аэропорта утром сегодня, 17 августа. Однако рейс сначала был задержан, а потом и вовсе отменен. Такая же судьба постигла и рейс “Болонья-Кишинев”, который был запланирован на 15.10, пишет protv.md.

Пассажиры злополучного рейса, которые не смогли вылететь из Кишинева, рассказали, что представители компании-перевозчика пообещали обеспечить лишь отелем, а другой билет им придется приобретать самим.

В самой компании на телефонный звонок репортеров не ответили.