Отмена патентов в России, увеличение квот в ВУЗах и полное открытие рынка: приоритеты кандидата ПСРМ по восточному округу Георгия Пара (ВИДЕО)

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60% от общего количества молдаван, которые находятся за границей, работают и проживают на территории Российской Федерации. О приоритетах команды Партии социалистов для молдаван в России рассказал кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №49 Георгий Пара.

Пара 30 лет работает в Российской Федерации и является председателем Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кандидат ПСРМ не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются наши сограждане в РФ, и с благодарностью воспринимает те хорошие шаги, которые предпринимает ПСРМ по налаживанию отношений с РФ. Озвучил Пара и свои приоритеты, с которыми он идет на выборы.

– Во-первых, есть пожелание, чтобы для граждан Молдовы отменили патенты, поскольку суммарно в год граждане РМ, которые работают в РФ, платят 90 тысяч рублей, чтобы работать там. Во-вторых, необходимо увеличить число квот в российских ВУЗах для молдавских студентов. В-третьих – наладить отношения таким образом, чтобы российский рынок для Молдовы был полностью открыт. Предстоящие выборы будут нелегкими, и все граждане, которым небезразлична Молдова, должны прийти на выборы и проголосовать умом и сердцем, – сказал он.

Напомним, как и все кандидаты ПСРМ по одномандатным округам, Григорий Пара будет участвовать в выборах под символом ПСРМ – звездой. Ниже представлен список и адреса участков, на которых избиратели по одномандатному округу №49 смогут проголосовать: