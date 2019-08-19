Открытые окна таят опасность для детей! Важные рекомендации для родителей и руководителей образовательных учреждений

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Генеральное управление образования, молодёжи и спорта (ГУОМС) опубликовало ряд рекомендаций для родителей, а также руководителей и сотрудников образовательных учреждений по обеспечению безопасности детей. Особое внимание ГУОМС обратило на опасность, которую таят открытые окна.

По данным ведомства, для того, чтобы избежать трагедии родителям, а также руководителям и сотрудникам образовательных учреждений следует соблюдать следующие правила:

окна в помещениях, к которым у ребёнка есть доступ, должны быть закрыты;

во время проветривания комнаты используйте горизонтальное открывание окон или находитесь в помещении вместе с ребёнком;

не оставляйте стулья, тумбочки или шкафы рядом с окнами или на балконе. Стоящую у окон мебель или объект, который можно использовать в качестве ступеньки, необходимо перенести в другое место;

ребёнку нельзя разрешать выходить на балкон без сопровождения взрослого;

москитные сетки открываются просто, лёгким нажатием на неё. Все члены семьи должны знать и помнить об этом. Если ребёнок прислонится к сетке, он легко может упасть.

ГУОМС настоятельно призывает родителей и сотрудников образовательных учреждений устанавливать правила безопасности и учить детей следовать им.