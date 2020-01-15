Открыта регистрация на обучение в России на 2020/2021 учебный год

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Открыта регистрация на 2020-2021 учебный год для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, изъявивших желание получить высшее образование в Российской Федерации за счет квот федерального бюджета Российской Федерации.

В этом году прием заявок и документов будет осуществляться строго через специализированную информационную систему edu.rs.gov.ru. Регистрация открыта до 23 февраля включительно.

Всем желающим принять участие в отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление и приложить необходимые документы.

С инструкцией по регистрации и подаче заявки можно ознакомиться на странице системы edu.rs.gov.ru.

Дополнительно сообщается, что ранее используемая система RUSSIA.STUDY более не имеет права вести регистрацию граждан для участия в квотной кампании.

В случае возникновения вопросов после тщательного изучения информации на официальном сайте квотной кампании, обращайтесь по адресу электронной почты edu.md@yandex.ru .