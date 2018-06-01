Открыта регистрация для участия в голосовании на парламентских выборах молдавских мигрантов и жителей Левобережья

Начиная с 31 мая, граждане Республики Молдова, имеющие право голоса и проживающие за границей или в Приднестровье, смогут зарегистрироваться для участия в голосовании на очередных парламентских выборах, которые пройдут этой осенью.

Для этого гражданам Молдовы нужно будет заполнить on-line форму в рубрике «Предварительная регистрация» на сайте www.alegator.md. Регистрация завершится за 45 дней до дня выборов, а не менее чем за 25 дней до выборов избиратель сможет аннулировать ранее осуществлённую запись.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что дата проведения грядущих выборов определится решением парламента. Мандат действующего законодательного органа истекает 30 ноября, а парламентские выборы пройдут не позднее чем через 3 месяца после этого.

Регистрация будет проводиться и в бумажном варианте, путём подачи заявки, подписанной индивидуально, или коллективно, в ЦИК, а также в консульские учреждения и учреждения дипломатических миссий.

Предварительная регистрация избирателей позволит определить требуемое количество избирательных участков и избирательных бюллетеней для голосования в других странах, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.