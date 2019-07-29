Открыта предварительная регистрация для участия избирателей в выборах по двум одномандатным округам

Граждане с правом голоса, находящиеся за пределами страны или проживающие на левом берегу Днестра, могут предварительно зарегистрироваться для участия в новых парламентских выборах, которые пройдут 20 октября в одномандатных округах №48, г. Слободзея, мун. Тирасполь и Бендеры и №50, к западу от Республики Молдова.

Как уточнили в ЦИК, избиратели могут предварительно регистрироваться на протяжении всего года, за исключением предшествующих дню выборов последних 45 дней. Таким образом, 4 сентября 2019 года – последний день предварительной регистрации избирателей в новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года. Отменить регистрацию избиратель может не позднее, чем за 25 дней до дня выборов.

Чтобы зарегистрироваться, избиратели должны заполнить онлайн-форму в разделе «Предварительная регистрация» на странице www.alegator.md. Это можно сделать и в письменной форме – подав заявление, подписанное индивидуально или коллективно в ЦИК и/или в дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова.

ЦИК уточнил, что предварительная регистрация будет способствовать установлению оценочного количества избирателей, которые будут голосовать за пределами страны, и избирателей из населенных пунктов левобережья Днестра, которые будут голосовать на избирательных участках, открытых на территории Республики Молдова; для определения количества необходимых избирательных участков, а также для определения приблизительного количества избирательных бюллетеней, пишет moldpres.md.