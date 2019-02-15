Открылись новые детали в деле о стрелявшем в пограничников охотнике (ВИДЕО)

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Житель Слобозии Маре, который дважды выстрелил в сторону сотрудников Пограничной полиции, был арестован на 30 дней. На данный момент он находится в пенитенциаре №5 в Кагуле.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, было установлено, что мужчина не первый раз нарушает закон и только недавно был освобождён из тюрьмы, где пребывал за совершённую им кражу. Охотничьим ружьём «ИЖ 27-Е», из которого стрелял в пограничников, он владел нелегально. В январе текущего года это оружие было украдено у жителя села Лапушна Хынчештского района, после чего правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело. Кроме этого, после проверки на месте происшествия было найдено ещё 3 патрона 16-го калибра.

Напомним, что несколько дней назад сотрудники Пограничной полиции подверглись нападению со стороны охотника. Правоохранители заметили вблизи села Слобозия Маре человека с ружьём за спиной. На приказ остановиться для проведения проверки, мужчина направил оружие в сторону пограничников и дважды выстрелил в их сторону. Затем он бросил ружьё и принялся бежать в сторону села. Для того, чтобы задержать охотника, пограничникам пришлось произвести 5 выстрелов в воздух.

В ходе проверки выяснилось, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест выявил 0,18 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного.