Откровенно о наболевшем: Гречаный пообщалась с жителями нескольких сел Окницкого района (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня, 9 декабря, посетила с рабочим визитом населенные пункты Окницкого района. В частности, лидер социалистов побывала в селах Ходороуцы и Корестоуцы и встретилась с их жителями.

– Поговорили откровенно о наболевшем. О зарплатах и пенсиях, на которые невозможно прожить, о рабочих местах в родном селе, о высоких ценах на самое необходимое. Очевидно, что люди уже устали ждать перемен. Тем не менее, они считают, что смена власти могла бы привести к наведению порядка в стране, к улучшению жизни простых граждан, – отметила она на своей странице в соцсети.

Гречаный рассказала сельчанам о том, что Партия социалистов, которую она возглавляет, в настоящее время готовит комплексную программу восстановления экономики, развития регионов, улучшения жизни людей. Эта программа будет основана на 10 приоритетах Партии социалистов, которые были поддержаны участниками митинга протеста в Кишиневе 18 ноября.

– Приоритеты Партии социалистов отвечают чаяниям жителей Молдовы, они разработаны в результате многочисленных встреч с гражданами, на основе сотен и тысяч обращений в ПСРМ. Это повышение средней зарплаты и пенсии, снижение пенсионного возраста, индексация пенсий минимум два раза в год, бесплатное здравоохранение и образование, отказ от проведения административно-территориальной реформы, взвешенная внешняя политика, нейтралитет и объединение страны, запрет унионистских политических движений, защита традиционных ценностей, переход к президентской республике. Партия социалистов будет и дальше выступать в защиту интересов граждан республики, каждого населенного пункта и всей страны в целом, – подытожила она.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля 2019 года.