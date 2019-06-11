Откровения протестующей: “Нам платят по 500 леев в день. Нам хватает, спасибо” (ВИДЕО)

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Люди, которых привезли к зданию Конституционного суда на протесты, получают по 500 леев в день. Некоторые из них даже не скрывают этого и рассказывают, что их привозят в 11.00, а развозят по домам в 23.00.

Схема простая и привлекательная для тех, кто гонится за длинным рублём. Протестующих привозят утром, кормят днём и отвозят вечером, при этом получают они за это по 500 леев в день. Когда одни уезжают, другие приезжают. Таким образом они чередуются.

Те, кто контролирует этот процесс так называемой текучки, получают больше – по 50 евро в день. И всё это, по словам протестующих, за счёт политической партии «Шор», хотя сами представители формирования отрицают этот факт и настаивают на том, что это чистой воды провокация, передаёт jurnal.md.

Женщина из села Каушанского района приехала на автобусе с ещё 30-ю протестующими. По её словам, вечером, когда их будут отвозить домой, она получит 500 леев.

– Этого достаточно. Нам хватает. Спасибо. Деньги получаем вечером. Сначала идём на протест, а после этого нам дают деньги. Со мной в автобусе было ещё примерно 30 человек. Мы ездили по сёлам. Я уже была и тоже получила 500 леев, – рассказала она.