Откровения президента: “Депутаты “АКУМ” шантажировали социалистов и грозились “поставить меня на место” (ВИДЕО)

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Некоторые депутаты блока “АКУМ” используют те же методы, что и бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк. Когда стало понятно, что правительство Санду падет, они прибегли к открытому шантажу.

Об этом впервые в интервью порталу unimedia.info рассказал глава государства.

– Когда стало ясно, что правительство Санду падет и что будет миноритарное правительство, некоторые депутаты из блока “АКУМ” сказали депутатам ПСРМ: “Имейте в виду, у нас есть записи от Плахотнюка, и если Додон будет делать, что ему вздумается, мы поставим его на место”. Они попытались шантажировать меня, используя те же методы, что и Плахотнюк, – рассказал Додон.