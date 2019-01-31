“Откровения” от Киртоакэ: Есть такая часть тела – голова. Она находится между плечами (ВИДЕО)

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В уроки анатомии на пресс-конференции ударился сегодня председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ. Свое выступление лидер зарегистрированной вчера в предвыборной гонке ЛП намеревался посвятить делам, а не словам, однако в итоге почти час предавался рассуждениям. Примечательно, что, не успев толком вступить в избирательную кампанию, либерал тут окрестил предстоящие выборы нечестными и недемократическими.

Несмотря на это, либералы решили принимать участие в выборах, потому что считают себя партией «доброй воли». По словам Киртоакэ, предвыборная программа ЛП будет состоять из трех пунктов: борьбы с людским лицемерием, олигархическими группировками и за объединение с Румынией, чтобы те, кто, как выразился либерал, еще остался в живых в Молдове, смогли бы жить лучше. Однако вместо детального рассказа об обязательствах ЛП Киртоакэ принялся отчитывать журналистов за то, что они не реагируют на его разоблачения о политических деятелях нашей страны.

– У меня два уголовных дела. Завтра я могу оказаться рядом с Платоном и Филатом в тюрьме, и я не боюсь. Я имею смелость называть вещи своими именами. Вы почему молчите? Почему вы набрали воды в рот? Это присущее нам, молдаванам, лицемерие, и мы будем бороться с этим, пока у нас будут для этого силы, потому что это ненормально – в лицо говорить одно, а за глаза – другое, – сказал он.

Почти час Киртоакэ обличал пороки главных электоральных конкурентов, в том числе тех, с кем еще не так давно сами либералы были вместе у власти. Впрочем, о том, что тогда мешало так ненавидящему лицемерие Киртоакэ говорить правду в лицо, лидер ЛП, конечно же умолчал. Пламенную речь председатель Либеральной партии завершил коронным умозаключением о необходимости объединиться с Румынией, потому что только это спасет молдаван от всех бед, а после и вовсе ударился в преподавание анатомии журналистам.

– Господин Киртоакэ, как вы собрали эти доказательства, кто вам помог? – Голова. Есть такая, не знаю, как сказать, часть человеческого тела, которая называется «голова». Она находится между плечами. И у нее есть шея, чтобы связывать ее с остальным организмом.