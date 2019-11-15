Откровения Киртоакэ: Будучи примаром, подрался в караоке из-за песни и сломал два стола (ВИДЕО)

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Бывший генеральный примар Кишинева, либерал Дорин Киртоакэ никогда не отличался примерным поведением. Однако если до сих пор об его выходках сообщали СМИ, накануне он сам разоткровенничался в эфире передачи на частном телеканале и рассказал, что в 2008 году, будучи градоначальником, подрался в караоке из-за песни и сломал два стола.

– Я подрался в 2008 году из-за песни “Treceți batalioane române Carpații”. Я был в караоке на дне рождения. Мы пели на румынском и русском языках, а они (противники – прим. ред.) — только на русском языке, и им не понравилось, что мы пели на румынском. Это стало причиной для драки. Никто не выиграл, нас разняли, но мы сломали два стола, – отметил он.

Источник: Actualitati.md.