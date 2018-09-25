Отклоненные президентом кандидаты в министры принесут сегодня присягу Канду

Отклоненные президентом кандидаты в министры принесут сегодня присягу Канду

Выдвинутые кандидатами в министры Сильвия Раду и Николай Чубук принесут сегодня, 25 сентября, присягу. Указы об их назначении подпишет председатель парламента Андриан Канду, который временно исполнит для этого обязанности президента страны. 

Церемония принесения присяги состоится в 16.00.

Напомним, что Игорь Додон отказался утверждать предложенные демократами на должности министров кандидатуры Сильвии Раду и Николая Чубука из-за отсутствия профессионального опыта у первого кандидата и вопросов в отношении неподкупности второго. В данной связи Конституционный суд по заказу Демократической партии в очередной раз решил временно отстранить от должности президента для того, чтобы указы подписал спикер.

 

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