Отключения воды запланированы по ряду адресов на Ботанике

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Потребители по многим адресам в секторе Ботаника останутся в среду, 29 января, без воды в кране. Отключения запланированы с 09:00 до 15:00. В это время AО “Apă-Canal Chișinău” проведёт работы по замене кранов и водомеров.

Как пишет ipn.md, подача воды будет прекращена по следующим адресам: Четатя Албэ, 5-15, в том числе с дробями, Диминеций, 3, 51 (с буквами), Минская, 24-28, 45-49, в том числе с дробями. Речь идёт также об улицах Титулеску, 16, Пандурилор, 51 и Мунчештском шоссе, 162.

По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.