Отключения воды запланированы по нескольким столичным адресам

0

Потребители, проживающие на бул. Московей, 1/2, останутся в среду, 17 июля, без воды. Подача будет прервана с 09.00 до 16.00 часов. В это время AО „Apă-Canal Chișinău” будет проводить запланированные работы.

Также в среду подача воды будет прервана с 09.00 до 20.00 часов на улице Миорица, 3/1, 3/2, 7/1. Отключения производятся в связи с проведением работ по ремонту водопроводных сетей, передаёт ipn.md.

По окончании ремонтных работ предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.