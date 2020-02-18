Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

Потребители, проживающие на Мунчештском шоссе в домах №52-54-56, в том числе с дробью, останутся в среду, 19 февраля, без воды.

Как передаёт АО “Apă-Canal Chișinău”, воды не будет с 09:00 до 17:00. В течение этого времени поставщик будет проводить запланированные работы. Также с 09:00 до 20:00 отключения возможны на улицах И. Сорочану, Н. Склифос, Романтика.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md