Отключения воды в Кишиневе: узнайте адреса

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Потребители по ул. Кантонулуй, 2-10 в столице останутся в понедельник, 20 мая, без воды. Отключение водоснабжения запланировано с 09.00 до 21.00, в связи с проведением АО Apă-Canal Chişinău плановых работ, передает IPN.

Кроме того, с 09.00 до 17.00 воды не будет на пр. Дачия, 17, 19, 21 и ул. Дечебал, 82, 82/2, 84. По данным поставщика, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения по указанным адресам.

До 31 мая, с 09.00 до 20.00, будет приостановлена подача воды и на ул. Индепенденцей, 2-16, в том числе в номерах с дробью, а также на пр. Траян, 16-22, в том числе с дробью. Кроме того, подача воды будет прекращена на улицах Гренобля, 177-199, в том числе с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.