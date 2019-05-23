Отключения воды в Кишиневе: узнайте адреса

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В связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, в пятницу, 24 мая, с 09.00 до 16.00 некоторые жители столицы временно останутся без воды в кране.

Речь, в частности, идет о потребителях, проживающих по адресам:

Пьетрэрией;

переулок 2 Пьетрэрией;

Карьерей, 2-18, 1-9;

Чиркулуй;

переулок Чиркулуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.