Отключения воды в Кишиневе и в Яловенах в среду: узнайте адреса

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В связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” 14 августа с 09.45 до 12.45 возможно отключение электроэнергии, что может привести к прекращению водоснабжения в пригороде Яловены. Об этом сообщает поставщик услуги.

Кроме того, также в среду с 09.00 до 20.00 (приблизительно) в связи с устранением аварии по улице Николае Костин возможно отключение воды в домах №61-65 по этой улице, в том числе дробных.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.