Отключения воды в Кишиневе и пригородах: узнайте адреса

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Ряд жителей столицы и пригородов Кишинева останутся в четверг, 31 января, без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Индепенденцей, 13-21, включая дробные дома;

Куза-Водэ, 17-21, включая дробные дома;

Г. Кашу, 10-32, 19-37, включая дробные дома.

Кроме того, с 09.00 до 14.00 вода будет отключена по улице Унирий, 20, в коммуне Ставчены. А с 09.00 до 16.00 отключения ожидают жильцов улицы Тинеретулуй в Дурлештах, и на садово-огороднических товариществах “Luceafărul”, “Poiana Silvică”, “Pădureţi”, “Poiana Viilor”, “Valea Spicurilor”, “Valea Salcâmilor”, Vila Demetro.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.