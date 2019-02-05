Отключения воды ожидаются завтра в двух столичных секторах

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Ряд жителей столицы останется в среду, 6 февраля, без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

По данным AО “Apă-Canal Chișinău”, отключения произойдут в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров, а также в связи с подключением сданной в эксплуатацию новой ветви водопровода.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 15.00 вода будет отключена на бульваре Дачия, 37, 47, а также на улицах Куза Водэ, 17/8, Валя Кручий, 8-10 (в том числе с дробями), Индепенденцей, 30-36 (в том числе с дробями).

С 09.00 до 17.00 часов подача питьевой воды будет прекращена по улице И. Крянгэ, 50-63 (в том числе с дробями).

Поставщик воды просит потребителей обеспечить себе минимальный запас воды для домашнего потребления на период прекращения подачи воды.

Для получения дополнительной информации потребителей просят звонить в Центральную диспетчерскую по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.