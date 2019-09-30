Отключения воды ожидают жителей дома на Буюканах

0

Потребители, проживающие в доме №61 (в том числе, с дробями) на столичной улице Н. Костин, останутся без воды во вторник, 1 октября. Водоснабжение будет прервано с 09.00 до 20.00.

По информации АО „Apă-Canal Chişinău”, отключение связано с выполнением работ по ремонту водопроводных сетей, пишет ipn.md.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.