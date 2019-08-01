Отключения воды на Чеканах: узнайте адреса

Отключения воды на Чеканах: узнайте адреса

На улицах Чокана, 12, и М. Драган, 30-42, в том числе с дробями, в пятницу, 2 августа, может быть прекращена подача питьевой воды. Водоснабжение приостановят с 09.00 до 17.00.

По данным AО „Apă-Canal Chișinău”, в связи с проведением запланированных работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что может привести к прекращению водоснабжения по соответствующим адресам. По окончании работ, пишет ipn.md, оказание услуг водоснабжения будет возобновлено.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефону 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md