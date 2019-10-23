Отключения света ожидаются сегодня в трёх секторах столицы

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Обесточенными временно окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишинёве:

Сектор Ботаника:

ул. Теилор 9/1, Х. Ботев 19/1 – с 09:00 до 13:00;

бул. К. Негруцци 2/2, Чуфля 99 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, И. Ботезэторул 1, М. Петру 7, В. Александри 102, 104, 106, 139/3, 141, 141/1, 143 – с 08:45 – 13:00;

ул. Албишоара 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 20/1, 22/2, Измаил 108, 108/2 – с 13:00 до 17:00;

ул. А. Щусева 73, 75 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 21/1, Мирча чел Бэтрын 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2V, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 9999 – с 09:15 до 13:00.