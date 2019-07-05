Отключения электроэнергии ожидаются в трёх секторах Кишинёва

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 5 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-140 – частично с 09:15 до 17:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00;

пер. 2 Базинулуй 2A, Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Пашкань 5-9, 19, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 2, 8-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект, 5, 5/2, 5/4, 5A, 9, 9/2 – с 09:30 до 17:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.