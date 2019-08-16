Отключения электроэнергии ожидаются в четырёх секторах столицы

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 16 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Христо Ботев 19/6 – частично с 09:00 до 13:00;

ул. Христо Ботев 19/7 – частично с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 79/1, 79/2, 81, 81/3, 81/7, 81/8, 83 – с 09:20 до 17:00;

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 08:50 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 78, А. Пушкин 21, Штефан чел Маре 999, 9999, Площадь Великого Национального Собрания 1 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 5/1 – с 09:15 до 19:45.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.