Отключения электроэнергии ожидаются в четырёх секторах столицы

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 10 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3, подъезд 1 – с 09:30 до 18:00;

ул. Л. Деляну 1, 2 – с 10:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу 29, 46/1, 54, 60, 62, Грэдинилор 21, Г. Уреке 2-12, 5-19, Измаил 71-83, 999, Св. Георге 36 – с 11:00 до 17:00;

ул. Рогулень 26, 35, 53, 65 – с 10:00 до 17:00 (на один час).

Сектор Чеканы:

ул. Мештерул Маноле 12 – с 09:15 до 20:00;

ул. Узинелор 47 – с 10:30 до 18:30;

ул. Узинелор 14/1, 14/2 – с 10:30 до 18:00;

ул. Кэрэмидарилор 13A, 32, Л. Ребряну 20/2, Узинелор 14,14/1, 79 – с 10:30 до 18:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A, Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00;

ул. А. Руссо 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, М. Костин 20, 22, 24, 26/2, 26/6, Н. Димо 9999 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.