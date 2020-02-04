Отключения электричества ожидаются сразу в нескольких секторах

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По ряду адресов в столице сегодня, 4 февраля, ожидаются отключения электричества.

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 3А – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 999, Маринеску 11, 11/4, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 24, Флорешть 24, 34, 38, И. Караджале 31, Пеливан 30/2, Парис 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, Перилор 2, 2A, Триколорулуй 34 – с 09:10 до 17:00.

ул. И. Раду 23, 25, 27, 27A, B, 29, 29A, И. Крянгэ 43A, 45/3, Чайковский 1-29, 6-30, Белинский 1-25, 10, 24-30, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Арборилор 5/3, пер. Арборилор 9, Баковия 23/1, Кашу 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 30/3, И. Инкулец 77, 97, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, Тестемицану 5/5, 6, 7/1, 7D, 7C, 12A, Боцу 9, 9/1, 11, 11/2, 13, 13/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Соколень 11, 13 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.