Откликнулись на просьбу президента: крупнейшие компании снизят закупочные цены на топливо (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с руководителями трех крупнейших компаний-импортеров нефтепродуктов в Республике Молдова, контролирующих в совокупности около 70-80% топливного рынка страны.

Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности этих компаний, проблемы формирования цен на нефтепродукты, в том числе определение ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Особое внимание было уделено нашим сельхозпроизводителям и начинающимся вскоре весенним полевым работам, когда значительно повышаются объемы закупки топлива на внутреннем рынке. В связи с этим Игорь Додон обратился к своим собеседникам с призывом учесть важность начинающейся посевной кампании и по возможности предоставить аграриям скидки.

– Идя навстречу пожеланиям главы государства, представители топливных компаний выразили готовность снизить закупочные цены на 7-8% (или примерно 1.20 – 1.40 леев за литр). Выразил им благодарность за готовность оказать нашему сельскому хозяйству посильную помощь, – сообщил президент на своей странице в соцсети.