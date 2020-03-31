Отказались налить в долг: обиженные клиенты едва не зарезали владельца магазина в Кагуле

Полицейские задержали двух мужчин 33 и 37 лет, которые напали с ножом на владельца продуктового магазина. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье в селе Московей Кагульского района.
Согласно полученным данным, посетители магазина разозлились после того, как продавец отказался давать им алкогольные напитки в долг. На фоне этого завязалась драка между посетителями, реализатором и владельцем магазина, передаёт publika.md.
По словам свидетеля произошедшего, подозреваемые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хозяину магазина стали угрожать ножом. На место ЧП вовремя прибыла оперативная группа. Злоумышленников задержали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит до 2 лет тюрьмы.
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