Отказ суда принимать иск на русском языке признан дискриминацией

Непринятие иска в суд на русском языке является дискриминацией. Такое решение вынес Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства после рассмотрения жалобы жителя Бельц.

Бельцкий активист Игорь Гордаш обратился в Совет с жалобой на судебную инстанцию, которая не приняла к рассмотрению заявление на том основании, что оно составлено на русском языке, а не на государственном, передает zarya.md. Суд сослался на положение Гражданского процессуального кодекса (подпункт а) части (1) статьи 167), по которому он может требовать представление документов в переводе, если они составлены на иностранном языке.

Стоит отметить, что члены Совета по предупреждению дискриминации считают, что, учитывая языковую специфику нашей республики, русский язык на территории Молдовы не может быть приравнен к другим иностранным языкам, так как пользуется особым статусом в стране. Несмотря на то, что Конституционный суд 4 июня этого года признал Закон о функционировании языков устаревшим, русский язык продолжает оставаться языком межнационального общения. Кроме того, требование перевода иска на государственный язык заставляет русскоязычных граждан нести неоправданные финансовые расходы, в то время как в судебных инстанциях есть переводчики, работа которых оплачивается из государственного бюджета.

В то же время члены Совета обратили внимание на то, что во многих случаях иски на русском языке в судах принимаются, но из-за несовершенства законодательства в этой области судья может сам решить, принимать заявление или считать его составленным на иностранном языке. В связи с этим Совет направил своё заключение в парламентскую Комиссию по правам человека и межэтнических отношений для решения этого вопроса на законодательном уровне, чтобы предотвратить возникновения подобных ситуаций в будущем.

По словам Игоря Гордаша, после решения Совета он намерен подать иск на Республику Молдова в суд Кишинёва и потребовать отмены определения Апелляционной палаты Бельц (которым отказано в подаче иска на русском языке).