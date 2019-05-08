Отголоски войны: житель Слободзеи нашёл мину во время уборки двора

Отголоски войны: житель Слободзеи нашёл мину во время уборки двора

Подозрительный предмет, похожий на мину, обнаружил хозяин частного дома в селе Терновка Слободзейского района.

Когда мужчина проводил уборку во дворе, недалеко от хозяйственной пристройки он увидел фрагмент боеприпаса, торчавший из земли. Владелец участка немедленно позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа УВД города Тирасполь и саперы МО, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Специалисты подтвердили, что найденным предметом является мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас имел явные признаки коррозии и оставался взрывоопасным. Его изъяли для исследования и дальнейшей утилизации.

В ходе дознания было установлено, что мужчина приобрёл дом около двух лет назад. По факту обнаружения боеприпаса проводится разбирательство.

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