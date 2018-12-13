Отголоски войны: в Приднестровье за сутки были найдены два боеприпаса времён ВОВ

За минувшие сутки в Приднестровье было обнаружено два боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Сапёры изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы.

В первом случае в дежурную часть УВД поступил звонок от работников Бендерского опытно-экспериментального ремонтного завода. При проверке старого оборудования в помещении одного из неработающих цехов в металлической ёмкости был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. Сапёры изъяли гранатомётный выстрел ВОГ-25. Как взрывоопасный предмет попал на предприятие и как долго он пролежал в бочке, наполовину наполненной отработанным маслом, ещё предстоит выяснить.

Второе сообщение о необычной находке поступило от жителя села Парканы. Он заметил проржавевший боеприпас в овраге, который находится недалеко от его дачного участка. Мужчина сразу позвонил в милицию. Танковый снаряд калибра 125 мм сапёры изъяли для дальнейшей утилизации.

В связи с этим милиция напоминает гражданам о мерах безопасности, которые надо соблюдать при обнаружении подозрительных предметов. Категорически запрещается:

брать их в руки, наносить по ним удары, предпринимать попытки к разборке;

переносить или перекатывать их с места на место;

помещать их в костёр или разводить огонь над ними;

собирать и сдавать их в качестве металлолома.

Если вы обнаружили взрывоопасный или внешне схожий с ним предмет при проведении земляных или других работ, следует приостановить работу и хорошо запомнить место обнаружения предмета. Желательно установить предупредительные знаки или ограждение (для этого можно использовать различные подручные материалы: жерди, колья, проволоку, верёвки, куски материи, камни, грунт и пр.). Об опасной находке нужно немедленно сообщить по телефону «102».