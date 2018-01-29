Отголоски войны: в Приднестровье вновь нашли боеприпас времён ВОВ

В Приднестровье до сих пор случаются опасные находки. На этот раз снаряд времён Великой Отечественной войны нашли недалеко от скотного рынка.

67-летний житель Дубоссар обнаружил на обочине дороги проржавевший боеприпас. О находке он тут же сообщил в милицию, после чего опасный участок был оцеплен, сообщает МВД Приднестровья.

Сапёры изъяли для дальнейшей утилизации 125-мм миномётный танковый снаряд времён ВОВ. Предположительно, снаряд был выкопан при осенней обработке земли на поле, рядом с дорогой.

Напомним, что не так давно в Тирасполе был обнаружен артиллерийский снаряд времён ВОВ.