Отголоски войны: рабочие нашли боеприпас времён ВОВ во время уборки территории

Отголоски войны: рабочие нашли боеприпас времён ВОВ во время уборки территории

Несколько рабочих убирали сорняки на приусадебном участке в селе Терновка. Они наткнулись на металлический предмет, похожий на боеприпас. О находке сразу сообщили в милицию.

На место выехали сотрудники УВД города Тирасполь и взрывотехники Министерства обороны. Головная часть артиллерийского снаряда со следами коррозии находилась буквально на поверхности земли, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Исследовав предмет, сапёры пришли к выводу, что боеприпас не взрывоопасен. Предположительно он пролежал в земле со времён Великой Отечественной войны.

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