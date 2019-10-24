Отец Виталий: Кишинев нужно спасать! (ВИДЕО)

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Можно бесконечно смотреть на то, как Кишинёв на глазах превращается в серый город и ничего не делать. А можно проявить гражданскую активность и прекратить порочный круг некомпетентного управления столицей, который длится уже не один десяток лет. Для этого нужно выйти на выборы и отдать свой голос тому, кто сможет решить все накопившиеся в муниципии проблемы. Об этом журналистам Accent TV заявил Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевской церкви, в столичном секторе Рышкановка, на том самом месте, где некогда стоял Дом культуры профсоюзов, потерянный навсегда, ради того, чтобы на его месте появился очередной коммерческий центр.

Таких историй много. С каждым годом всё больше зданий, которые имеют историческое значение, безжалостно сносят, а на их месте, как грибы, появляются офисы, магазины и многоэтажки. «Теперь мне больно стоять на месте, где некогда возвышался Дом культуры профсоюзов и где творческая жизнь била ключом. Сложно поверить в то, что целое здание культурного назначения снесли в угоду чему-то коммерческому», – такими словами описывает ситуацию со столичным ДК профсоюзов клирик Свято-Георгиевской церкви Виталий Шинкарь.

– В этом Дворце культуры профсоюзов был замечательный театр молодежный, «Альба», в котором я провел лучшие годы своей жизни. Это был мир разговоров. Это был мир, где выковывалась каждая человеческая индивидуальность. Для нас это место было дорого не своей архитектурой, она-то была примитивная, таких шаблонных домов в Молдове несколько. Для нас это место было в каком-то смысле даже святым. И вот сегодня, когда мы стоим на развалинах, это навевает на нас, тех людей, тех кишиневцев, на мысль о том, что это бесповоротное ощущение потерянности того мира, – говорит Шинкарь.

По его словам, так продолжать нельзя, а судьба Кишинева – в руках его жителей.

– Мы можем остановить такое бездумное уничтожение и безобразие, которое происходит, только нужно участие человеческих сердец. Мы – люди, мы -кишиневцы. Это наш город, который, если мы бездумно застраиваем, значит, у нас в голове так. Мы должны взять ответственность за это. Это не просто разбитый город – это наша душа разбита, – отметил он.

Виталий Шинкарь уверен: остановить разрушение исторического наследия Кишинёва можно и нужно. Для этого необходимо проявить гражданскую активность, выйти на выборы 3 ноября и проголосовать за того, кто сможет положить конец строительному хаосу и возродить былое величие молдавской столицы. Всё – в руках жителей Кишинёва, заключил священнослужитель.