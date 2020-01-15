Отец троих детей из Фалештского района пропал без вести после ссоры с женой (ФОТО)

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34-летний житель села Калинешты Фалештского района, отец троих детей, пропал без вести после того, как поссорился с супругой. Родственники мужчины и полиция просят помощи у граждан в поисках пропавшего.

Ион Русу ушёл из дома в субботу, 11 января, во второй половине дня. Последней, кто видел пропавшего, была его мама. Он пришёл к ней в гости и рассказал, что поссорился с женой. Кроме этого, мужчина поделился с матерью, что не видит больше смысла в жизни. После этого он ушёл в неизвестном направлении и перестал отвечать на телефонные звонки, передаёт jurnal.md.

В день исчезновения Ион Русу был одет в синюю куртку, синие штаны и шапку того же цвета (приблизительно, как на фотографии ниже). Приметы: рост 170 см, светлые волосы, глаза голубые.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить в Службу 112 или по номерам: 025-92-26-33, 061-01-00-02.