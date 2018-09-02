Отец пьяница, сын – вор: на Ботанике поймали с поличным несовершеннолетнего взломщика (ВИДЕО)

Отец пьяница, сын – вор: на Ботанике поймали с поличным несовершеннолетнего взломщика (ВИДЕО)

Инцидент произошел минувшей ночью: 14-летний подросток попытался ограбить продуктовый магазин, однако “попался на горячем”.

Полицию вызвала сама владелица магазина, которая живет на втором этаже дома, в котором расположен магазин: женщина услышала подозрительный шум, пишет publika.md.

Женщина отметила, что воришек было несколько, но остальным удалось сбежать. Сам пойманный горе-взломщик рассказал, что их было пятеро.

Несовершеннолетнего доставили в полицейский участок. Вскоре туда же явились его родители, которые оказались нетрезвыми. Отец юного нарушителя попытался устроить скандал.

Если подросток будет признан виновным в совершенном, его родители будут оштрафованы.

 

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