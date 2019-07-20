Отдыхающим в детском лагере рассказали о правилах дорожного движения (ФОТО)

Отдыхающим в детском лагере рассказали о правилах дорожного движения (ФОТО)

Безопасность дорожного движения стала главной темой разговора между правоохранителями и школьниками, отдыхающими в оздоровительном лагере Дубоссар. Правила поведения на дорогах и пешеходных переходах, катания на роликовых коньках и велосипедах дети запоминали во время занимательной викторины.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, сотрудники Дубоссарского РОВД проводят подобные мероприятия с каждой сменой ребят. В это время школьники смотрят видеоролики о том, как правильно вести себя на проезжей части дороги, и с интересом изучают красочные буклеты. Их дарят на память госавтоинспекторы.

На подобных встречах девочки и мальчики запоминают то, что правила движения на дороге необходимо неукоснительно соблюдать всегда, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь.

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