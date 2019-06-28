Отдых в рассрочку: некоторые молдаване берут кредиты, чтобы провести отпуск на море (ВИДЕО)

0

Некоторые граждане Молдовы не могут отказать себе в отдыхе на море, поэтому решаются брать кредиты на то, чтобы достойно провести отпуск. Для этого, чаще всего, жители нашей страны выбирают компании по микрофинансированию.

По словам директора одной из компаний по кредитованию, в летний период на молдавском рынке кредитования появляются предложения по выдаче займа на короткий период – до 30 дней, и все они бесплатны, то есть, сколько было взято, столько и возвращается. Турагентства также предлагают своим клиентам туры за границу в рассрочку.

– Обычно делается следующим образом – оплачивается 30%, а остаток суммы за 21 день до отъезда. Этот вариант идеален для туристов, которые предпочитают ранее бронирование, – сказал представитель турагентства.

Для некоторых молдаван взять путёвку на море в кредит не составляет труда, а другие считают, что отдых в кредит обременяет. По данным молдавских турагентств, в этом году, как и в предыдущие, самыми востребованными направлениями являются Румыния, Болгария, Греция и Турция, передаёт publika.md.