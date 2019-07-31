Отдых на пляже едва не завершился трагедией: спасатели вытащили из воды тонущих подростков

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На недавно открывшемся в Бендерах пляже многолюдно с утра до позднего вечера. За безопасным купанием в реке круглосуточно следят спасатели.

Спасатели, наблюдая за отдыхающими, услышали крики о помощи. В 25 метрах от берега в воде находились двое подростков. Напуганный 14-летний мальчик пытался удержаться на поверхности, а его приятельница уже была под водой в бессознательном состоянии. Сотрудники Главного управления по ЧС вынесли их на берег, 15-летнюю бендерчанку привели в чувство, вызвали скорую помощь.

Обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение. На сегодняшний день состояние пациентов улучшилось. Они переведены в пульмонологию.

Как оказалось, родители спасённых подростков не знали, где находятся их дети. Компания школьников пришла на берег без взрослых. Расположились в 50-ти метрах от пляжа, в запретной для купания зоне. Подростков и их родителей ждёт серьезный разговор с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних.