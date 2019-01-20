Отдых на море в этом году для жителей Молдовы стал в разы дороже (ВИДЕО)

0

В этом году жители Молдовы должны будут вытащить из карманов больше денег для того, чтобы отправиться на море. Путёвки в самые популярные среди молдаван страны (Турцию, Грецию и Болгарию) подорожали в некоторых случаях на несколько сотен леев.

Представители туристических агентств утверждают, что рост цен связан с большим спросом на отдых в указанных странах. Так, например, в прошлом году отдых на одного человека в Турции, в стоимость которого входил перелёт, проживание в 3-звездочном отеле по системе «всё включено», стоил около 350 евро. А в этом году такое же предложение подскочило в цене на 50 евро. В целом турецкие отели взвинтили свои цены приблизительно на 20%.

Болгары также подняли цены приблизительно на 15%. Так, если в прошлом году туристический пакет на одного человека в 3-звездочном отеле с системой «все включено» плюс переезд стоил 180 евро, то в этом году такое же предложение обойдется не менее чем в 220 евро. И греки решили последовать примеру болгар и увеличили туристические пакеты до 15%, но только для предложений включающих перелёт. Так, если в прошлом году отдых на острове Крит с проживанием в 4-звездочном отеле по системе “все включено» стоил 350 евро на человека, то в 2019 году такое же предложение потребует доложить ещё приблизительно 45 евро.

Туроператоры утверждают, что с апреля путёвки в Турцию, Грецию и Болгарию могут подорожать на 40%. Поэтому они советуют молдаванам планировать отпуск отныне, чтобы иметь возможность воспользоваться скидками.