Многодетные отцы теперь тоже смогут получить бесплатные медицинские полисы

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Мужчины, воспитывающие четырех и более детей, смогут воспользоваться бесплатным медицинским страхованием. Такое решение принял сегодня Конституционный суд (КС).

КС посчитал, что положения законодательства, позволяющие пользоваться бесплатным медстрахованием от правительства только матерям с четырьмя и более детьми, противоречат Конституции, передает moldpres.md. Тот факт, что это право не предоставлено и отцам, нарушает статьи 16 и 47 Конституции, гарантирующие принцип равенства перед законом и государственными органами, а также право на социальную помощь и защиту.

Решение было вынесено по итогам рассмотрения Конституционным судом обращения, поданного несколькими депутатами, которые отметили дискриминационное обращение по отношению к матерям и отцам, воспитывающим четырех и более детей. Решение КС является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня его принятия и публикуется в «Monitorul Oficial al Republicii Moldova».