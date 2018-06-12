Отчёт НАРЭКИТ: фиксированная и мобильная связи вымирают, молдаване переходят на интернет-альтернативы

За первые три месяца текущего года был отмечен существенный спад доходов от продаж фиксированной и мобильной телефонии, в то время как объемы продаж услуг мобильного и фиксированного интернет-доступа продолжают отмечать стремительный рост.

Такие данные были представлены в отчёте о динамике рынка электронных коммуникаций за первый квартал 2018 года, опубликованном сегодня Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Таким образом, за отчётный период объём доходов от осуществления деятельности в секторе электронных коммуникаций снизился по сравнению с первым кварталом 2017 года на 4,8% и составил 1 млрд. 493 млн. леев. Значительно сократился доход от продажи услуг фиксированной и мобильной телефонии, а также трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ.

Так, продажи фиксированной телефонии сократились на 21,8% и составили 143,1 млн. леев, а на рынке услуг трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ – на 10,2% и составили 58,9 млн. леев. Объем продаж услуг мобильной телефонии в свою очередь сократился на 5,4% и составил 749,1 млн. леев.

В это же время объемы продаж услуг мобильного и фиксированного интернет доступа продолжают отмечать стремительный рост. Доходы от продажи услуг мобильного интернета увеличились на 20,8% и достигли уровня 244,3 млн. леев, а объем продаж услуг фиксированного интернет доступа увеличился на 5,8% и составил 315,1 млн. леев.

Отрицательная тенденция на рынках фиксированной и мобильной телефонии обусловлена изменением потребительских предпочтений пользователей услуг. Граждане Молдовы стремительно переходят от фиксированной и мобильной телефонии к мобильной к альтернативным услугам связи через интернет, которые предоставляются не только по низким ценам, но и бесплатно (Skype, Viber, WhatsApp).

НАРЭКИТ считает, что данная тенденция, отмечаемая и на рынках телефонной связи европейских стран, будет более выраженной в следующие два-три года, когда большинство пользователей будут использовать услуги мобильных коммуникаций посредством смартфонов.