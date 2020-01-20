Отчёт НАЦ: за неделю арестованы активы на 7,5 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на 7 500 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно отчёту НАЦ, отдел аналитики провёл 10 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 33 находятся в процессе исследования. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 19 законодательных проектов и направил 2 заключения. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 990 материалов, из которых 24 – жалобы.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 44 звонка, 4 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 2 человека находятся под арестом по делам НАЦ.