Отчёт НАЦ: имущество на 3 млн леев арестовано за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 3 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно пресс-службе НАЦ, отдел аналитики осуществил 5 операционных анализов по уголовным делам. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 12 законодательных проектов и направил 10 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 040 материалов, в том числе 26 жалоб.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 52 звонка, 7 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 3 человека находятся под арестом по делам НАЦ.