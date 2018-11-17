Отчим жестоко избивал детей сожительницы за то, что они мешали ему отдыхать

Неоднократно судимый 31-летний житель Бендер жестоко избивал троих детей сожительницы. После очередного акта насилия младший из детей, 5-летний мальчик, попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

По данным МВД Приднестровья, к себе в дом 31-летнего мужчину горожанка привела два года назад. Отношения между так называемым отчимом и тремя детьми сожительницы (5, 8 и 10 лет) не сложились. Не всегда трезвому «папе» они просто мешали отдыхать, за что наказывались им не раз. О рукоприкладстве возлюбленного женщина знала, но в милицию не обращалась. Надеялась, что ситуация рано или поздно изменится, однако чуда не произошло.

Очередной факт избиения среднего и младшего мальчиков случился в отсутствие матери, которая находилась на работе. Вечером 8 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина принялся «воспитывать» ребятишек. 8-летнему «пасынку» досталось несколько тумаков, а вот младшему повезло меньше. Согласно справке, выданной врачами городского Центра матери и ребёнка, ему были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин головы. Помимо этого, у юного пациента диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В лечебное учреждение пострадавшего привела мама.

При осмотре жилья бендерчанки милиционеры обнаружили пластиковую бутылку, приспособленную для курения наркотиков. Вполне возможно, что оставаясь в квартире сожительницы в одиночестве, мужчина предавался пагубному пристрастию. По факту домашнего насилия ведётся проверка. Не исключено, что в отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело.