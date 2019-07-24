Отчет следственной комиссии по “краже века” может быть представлен парламенту на первом осеннем заседании

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Отчет парламентской следственной комиссии по банковскому мошенничеству может быть представлен на первом заседании законодательного органа новой сессии. Об этом заявил председатель комиссии Александр Слусарь на частном телеканале. По его словам, депутаты приближаются к тому моменту, когда этот отчет будет представлен, а до тех пор по этому вопросу могут быть заслушаны еще 2-3 человека.

– Я надеюсь, что, несмотря на то, что депутаты уйдут в отпуск, несмотря на трудный период, отчет будет завершен до 1 сентября. Согласно постановлению парламента, мы должны представить его 10 сентября, но, учитывая, что заседания законодательного органа не будут организованы в тот период, если ничего необычного не произойдет, скорее всего, мы представим отчет на первом заседании парламента осенней сессии, – заявил Слусарь.

Председатель комиссии также отметил, что большинство людей, заслушанных депутатами, не являются искренними в своих заявлениях, но следует понимать, что задача этой комиссии заключается не в том, чтобы судить, а лишь оценить в политическом плане действие или бездействие высокопоставленных чиновников в течение всего периода. По его словам, скорее всего, все материалы комиссии будут отправлены в прокуратуру – возможно, еще до того, как будет представлен отчет в парламенте.